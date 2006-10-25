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Se suspende cautelarmente, hasta que se dicte sentencia, la resolución que excluía del Registro de Asociaciones de Consumidores a Ausbanc

La resolución consideraba que la asociación realizaba publicidad comercial y no meramente informativa, en contra de lo establecido por la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

FACUA.org
España-25/10/2006
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En el procedimiento contencioso administrativo iniciado por Ausbanc Consumo frente al Ministerio de Sanidad y Consumo, el Juzgado Central Contencioso Administrativo número 3, por Auto de 10 de octubre de 2006 dictado en el procedimiento ordinario 49/2006, ha acordado la suspensión c

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