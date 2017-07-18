Nuestras accionesPor las cláusulas suelo y los gastos de formalización de las hipotecas

Se triplican las denuncias en FACUA en el primer semestre del año: la banca acapara el 73%

Recibió 46.250 peticiones de asesoramiento y sus equipos jurídicos emprendieron 17.010 reclamaciones. Telecos, automovilísticas y eléctricas fueron los sectores con más quejas después del bancario.

FACUA.org
España-18/07/2017
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La banca ha acaparado siete de cada diez denuncias en FACUA-Consumidores en Acción durante el primer semestre del año. El porcentaje representa un máximo histórico que nunca había alcanzando ningún sector hasta la fecha.

Entre enero y junio, FACUA

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