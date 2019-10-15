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Sentencia del 'procés': Los afectados por cancelaciones pueden reclamar a las aerolíneas

FACUA advierte de que las compañías no tienen que abonar las compensaciones directas que fija el reglamento europeo pero sí asumir los gastos en comida, bebida y alojamiento que necesiten los pasajeros.

FACUA.org
España-15/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción informa a los pasajeros afectados por cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de El Prat como consecuencia de las movilizaciones que se han producido en Cataluña por la sentencia del procés tienen derecho a reclamar a las aerolíne

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