Sentencia del 'procés': Los afectados por cancelaciones pueden reclamar a las aerolíneas
FACUA advierte de que las compañías no tienen que abonar las compensaciones directas que fija el reglamento europeo pero sí asumir los gastos en comida, bebida y alojamiento que necesiten los pasajeros.
FACUA.org
España-15/10/2019
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