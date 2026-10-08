Sin calefacción y un edredón para cuatro en pleno invierno: FACUA logra que Airbnb indemnice a un socio con 200 euros
Tras quejarse por el estado en el que encontró la vivienda, el anfitrión publicó en su perfil una reseña con afirmaciones falsas sobre su conducta como huésped.
FACUA.org
Cataluña-08/10/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Airbnb indemnice a un socio con 200 euros después de que el alojamiento turístico que reservó no cumpliese las condiciones mínimas de habitabilidad al no disponer de calefacción ni mantas suficientes en pleno invierno.