Sólo el 24% de las aerolíneas que operan en Europa respeta en su 'web' la normativa de protección de los consumidores
La mitad de las compañías se ha comprometido a asumir la legislación antes de julio, por lo que Bruselas no pedirá sanciones a los Estados miembros hasta entonces.
FACUA.org
Europa-14/05/2009
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Sólo el 24% de las aerolíneas que operan en Europa, entre ellas Iberia y Spanair, cuenta con una página web de venta de billetes que respeta plenamente la normativa comunitaria en materia de protección de los consumidores, según un estudio encargado por l