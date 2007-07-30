Sólo un 1% de las importaciones de dentífricos se sometieron a control aduanero en el primer semestre de 2007
Gestha solicita que se refuercen las inspecciones y controles de productos sanitarios en Aduanas.
FACUA.org
España-30/07/2007
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El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) ha denunciado hoy que sólo el 0,87% de las importaciones de dentífricos provenientes de terceros países se sometieron al control físico en las Aduanas de España durante el prim