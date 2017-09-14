Suiza abre expediente sancionador a la web de viajes Booking por imponer precios abusivos a hoteles
El organismo regulador del consumo helvético propone reducir la comisión media de la plataforma de reservas del 13% a una entorno al 8% o 9%, algo que ésta se niega a negociar.
Europa Press
Internacional-14/09/2017
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El organismo regulador del consumo en Suiza ha abierto un procedimiento sancionador contra la web de reserva de viajes online Booking por establecer precios abusivos a los