Más noticiasImpedía ofrecer precios más bajos a otros intermediarios

Suiza abre expediente sancionador a la web de viajes Booking por imponer precios abusivos a hoteles

El organismo regulador del consumo helvético propone reducir la comisión media de la plataforma de reservas del 13% a una entorno al 8% o 9%, algo que ésta se niega a negociar.

Europa Press
Internacional-14/09/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El organismo regulador del consumo en Suiza ha abierto un procedimiento sancionador contra la web de reserva de viajes online Booking por establecer precios abusivos a los

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos