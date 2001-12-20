Supercable oferta engañosamente que las llamadas entre clientes son gratuitas
A instancia de FACUA, la empresa ha eliminado de su publicidad el mensaje "Llamadas Supercable gratis", pero ha continuado con el mismo reclamo principal: "El teléfono corre de mi cuenta".
FACUA.org
Andalucía-20/12/2001
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
«El teléfono corre de mi cuenta. Llamadas Supercable gratis». Estos llamativos pero engañosos mensajes han sido el eje inicial de la última campaña publicitaria del operador andaluz Supercable.
En realidad, las «llamadas Supercable» a la que se referían