Suscrito un convenio de colaboración entre FACUA y la Asociación de Inmobiliarias de Granada y Provincia
Pondrán en marcha mecanismos de resolución de conflictos entre los socios de FACUA y las inmibiliarias miembros de la Asociación.
FACUA.org
Granada-30/06/2006
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La Asociación de Consumidores en Acción de Granada-FACUA ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Inmobiliarias de Granada y Provincia (Aingra), que aglutina a casi un centenar de empresas del sector.
Entre los objetivos del convenio destaca