Suzuki llama a revisión a dos millones de vehículos en Japón por un fallo en el sistema de arranque
La cifra supone un récord en este país desde que se puso en marcha el sistema actual en 1969.
Europa Press
Internacional-30/04/2015
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La automotriz japonesa Suzuki Motor Corp ha informado de que llamará a revisión a dos millones de vehículos en Japón para cambiar el interruptor de encendido, tras reportes de que está defectuoso y emite gases. Se trata de una cifra récord en este pa&iacu