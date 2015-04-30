Más noticias

Suzuki llama a revisión a dos millones de vehículos en Japón por un fallo en el sistema de arranque

La cifra supone un récord en este país desde que se puso en marcha el sistema actual en 1969.

Europa Press
Internacional-30/04/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La automotriz japonesa Suzuki Motor Corp ha informado de que llamará a revisión a dos millones de vehículos en Japón para cambiar el interruptor de encendido, tras reportes de que está defectuoso y emite gases. Se trata de una cifra récord en este pa&iacu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos