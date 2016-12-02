#Tarifazo: FACUA denuncia que la luz acumula siete meses de subidas, que han encarecido el recibo un 28%
Junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil, reclama al Gobierno que ponga fin a los abusos tarifarios y apruebe una tarifa regulada asequible para los consumidores domésticos.
FACUA.org
España-02/12/2016
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La luz ha vuelto a subir en noviembre, con lo que acumula siete meses consecutivos de incrementos que representan un 27,8% en la factura del usuario medio. Así lo revela el análisis de FACUA-Consumidores en Acción, que junto a más de una veintena de organizaciones de l