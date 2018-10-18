Tarragona, Vitoria y San Sebastián son las ciudades más caras para coger un taxi de las 52 analizadas por FACUA
La ciudad catalana repite por tercer año como la que tiene los precios más altos. Casi la mitad de municipios han subido sus tarifas en 2018, después de varios años en los que no aplicaron ningún incremento.
FACUA.org
España-18/10/2018
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Tarragona, Vitoria y San Sebastián son las ciudades españolas con las tarifas de taxi más caras en 2018, según el estudio que FACUA-Consumidores en Acción ha realizado comparando los precios de este servicio en un total de 52 ciudades. La ciudad catalana repite