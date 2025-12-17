Nuestras acciones

Tasa de basura en Badajoz: FACUA Extremadura pide explicaciones al ayuntamiento sobre el canal utilizado para comunicar las liquidaciones

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) aparecen más de 11.000 contribuyentes que no habrían recogido la notificación en sus domicilios.

FACUA.org
Extremadura-17/12/2025

FACUA Extremadura se ha dirigido al Ayuntamiento de Badajoz para pedirle explicaciones sobre el procedimiento que ha utilizado para hacer llegar a más de 11.000 contribuyentes una notificación relacionada con la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos en la ciudad.

El

