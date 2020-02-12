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TEDi actualiza la alerta de sus cazuelas de barro con altos niveles de aluminio

La empresa señala que en España no se ha alcanzado "el límite de dicha sustancia", como sí ha pasado en Alemania, aunque se han retirado de la venta por precaución en todos los países donde tienen tiendas.

FACUA.org
España-12/02/2020
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La cadena de tiendas TEDi ha actualizado la información sobre la alerta de la retirada de cazuelas de barro vendidas en sus establecimientos por riesgo para la salud debido al alto contenido de aluminio que contienen.

La empresa informa ahora de que «análisis realizados a

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