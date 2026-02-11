Tedi retira del mercado un set de juguete con seis mini aviones de colores al existir riesgo de riesgo de asfixia
El producto tiene como referencia la numeración 58530001261000000200 y estuvo a la venta en las tiendas desde el 2 de julio de 2025 al 30 de enero de 2026.
FACUA.org
España-11/02/2026
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado un set de aviones de juguete al existir riesgo de asfixia.
El juguete afectado por esta alerta, con fecha del 30 de enero, se presenta en un envase de seis mini