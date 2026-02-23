Tedi retira del mercado unas jirafas telescópicas de juguete por riesgo de asfixia
Las pruebas del producto revelaron la formación de piezas pequeñas. Los artículos estuvieron a la venta desde el 22 de diciembre de 2025 al 9 de febrero de 2026.
FACUA.org
España-23/02/2026
La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado unas jirafas de juguete por riesgo de asfixia.
En concreto, los productos afectados son unas jirafas telescópicas de plástico, de distintos colores, que tienen la