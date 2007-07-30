Telecomunicaciones y compra de viviendas, sectores más denunciados por los consumidores andaluces en el primer semestre de 2007
Las Asociaciones integradas en FACUA Andalucía tramitaron 8.160 consultas y reclamaciones entre enero y junio.
FACUA.org
Andalucía-30/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA recibió durante el primer semestre de 2007 un total de 8.160 consultas y reclamaciones en las sedes de sus ocho Asociaciones provinciales.
Las irregularidades producidas en telecomunicaciones ocuparon e