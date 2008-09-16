Telefónica cobra por adelantado la identificación de llamadas de octubre
Numerosas facturas emitidas en septiembre también reflejan los 'atrasos' que la compañía 'olvidó' cobrar en los últimos meses a los usuarios sin ADSL ni tarifas planas de voz.
FACUA.org
España-16/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción informa que Telefónica de España está cobrando por adelantado en septiembre el servicio de identificación de llamadas que comenzará a ser de pago desde el 1 de octubre para los usuarios con ADSL o tarifas planas de voz.