Telefónica no puede penalizar a los usuarios que pidan la baja en Movistar Fusión por la subida de tarifas
La compañía ha anunciado que a partir del 5 de mayo incrementará la factura de estos servicios en 5 euros. FACUA estudia la legalidad de la subida y anunciará medidas en los próximos días.
FACUA.org
España-30/03/2015
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Carta que Movistar está enviando a sus clientes comunicando la subida de precio en su modalidad Fusión.
FACUA-Consumidores en Acción recuerda que Telefónica no puede penalizar a los usuarios con contratos de permanencia en Movistar Fusión que pidan la baja como consecuencia de la subida de tarifas que la compañía aplicará el 5 de mayo.
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