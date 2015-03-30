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Telefónica no puede penalizar a los usuarios que pidan la baja en Movistar Fusión por la subida de tarifas

La compañía ha anunciado que a partir del 5 de mayo incrementará la factura de estos servicios en 5 euros. FACUA estudia la legalidad de la subida y anunciará medidas en los próximos días.

FACUA.org
España-30/03/2015
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda que Telefónica no puede penalizar a los usuarios con contratos de permanencia en Movistar Fusión que pidan la baja como consecuencia de la subida de tarifas que la compañía aplicará el 5 de mayo.

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