Tesla llama a revisión a 53.000 vehículos en todo el mundo por un problema en el freno de mano
Los coches eléctricos afectados han sido fabricados durante 2016. La empresa dice que sigue siendo seguro conducirlos.
FACUA.org
Internacional-02/05/2017
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Tesla reemplazará gratuitamente los frenos de mano de los modelos S y X. | Imagen: Tesla.com.
El fabricante norteamericano de vehículos eléctricos Tesla ha realizado una llamada a revisión que afecta a un total 53.000 vehículos comercializados a nivel global por un defecto en el freno de estacionamiento eléctrico que afecta a algunos de sus modelos S y X