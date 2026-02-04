Tiger retira un vaso con flores de colores por incumplir la normativa de contacto con alimentos de la Unión Europea
El número de artículo del producto afectado por este aviso es el 3060031. Se empezó a comercializar en las tiendas en enero de 2025.
FACUA.org
España-04/02/2026
Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de un vaso con flores de colores por incumplir la normativa de contacto con alimentos de la Unión Europea.
En concreto, han sido retirados todos los lotes de este producto cuyo número de artículo el 3060031. Este vaso ha