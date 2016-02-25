Todos los grupos parlamentarios menos el PP se comprometen a allanar el camino para el autoconsumo
El acuerdo implica la aprobación, en los primeros cien días de Gobierno, de un Real Decreto Ley que modifica la actual legislación y elimina las barreras al derecho de autoabastecerse con renovables.
FACUA.org
España-25/02/2016
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Todos los grupos parlamentarios menos el popular han materializado la firma de un acuerdo de compromiso para el desarrollo del autoconsumo eléctrico. El acto ha tenido lugar hoy miércoles en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Este acuerdo cuenta tambi