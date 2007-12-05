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Tráfico inicia hoy un dispositivo especial con motivo del Puente de la Constitución

Se prevé un total de casi seis millones de desplazamientos que comenzarán a partir de las 15:00 horas.

FACUA.org
España-05/12/2007
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La Dirección General de Tráfico pone en marcha a partir de hoy a las 15:00 horas, un dispositivo especial con el fin de mejorar la seguridad y la fluidez de los aproximadamente 5.950.000 desplazamientos en carretera que se producirán durante estos días como consecuenci

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