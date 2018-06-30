Tras la denuncia de FACUA, Carrefour retira los jamones y embutidos Oro de la Ermita
El Ministerio de Sanidad y Consumo ha recomendado a los consumidores que se abstengan de consumirlos. Hay una orden de retirada del mercado de todos los productos cárnicos curados de un total de ocho marcas.
FACUA.org
España-30/06/2018
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, Carrefour ha procedido por fin a la retirada de los jamones y embutidos de la marca Oro de la Ermita. La asociación alertó este viernes de que la cadena seguía ofertándolos pese a la orden de retirada del mercado