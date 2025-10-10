Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
La asociación ha reclamado a Bustinduy que verifique el número de socios, consultas y reclamaciones declaradas por las organizaciones. También que controle actividades que pueden vulnerar la ley, como la publicidad comercial de productos y servicios de empresas a cambio de comisiones.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este viernes que realizará una «auditoría pública» sobre «la información aportada por las asociaciones de consumidores» al solicitar las subvenciones para la financiación de sus estructuras y el desarrollo d