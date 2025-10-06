Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta de Andalucía multa con 1.800 euros a una web de venta de quesos por varias irregularidades
La empresa Quesos Plazuelo no informaba del precio final de venta de sus productos, no daba toda la información alimentaria obligatoria y cargaba al usuario los gastos de devolución en caso de errores o defectos en los productos.
FACUA.org
Córdoba-06/10/2025
Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha multado con 1.800 euros a Quesos Plazuelo por cometer varias irregularidades en su página web de venta de estos productos.
La asociación denunció en la empresa, que tiene su razón social en