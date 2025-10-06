Nuestras acciones

Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta de Andalucía multa con 1.800 euros a una web de venta de quesos por varias irregularidades

La empresa Quesos Plazuelo no informaba del precio final de venta de sus productos, no daba toda la información alimentaria obligatoria y cargaba al usuario los gastos de devolución en caso de errores o defectos en los productos.

FACUA.org
Córdoba-06/10/2025

Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha multado con 1.800 euros a Quesos Plazuelo por cometer varias irregularidades en su página web de venta de estos productos.

La asociación denunció en la empresa, que tiene su razón social en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos