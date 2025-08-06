Tras la denuncia de FACUA, la AEPD multa con 96.000 euros a la cadena de gimnasios Supera por imponer reconocimiento facial en el acceso
El organismo ha determinado que la propietaria de los gimnasios Supera, Sidecu, ha vulnerado tres artículos del reglamento de protección de datos al tratar de forma ilícita datos biométricos de sus clientes.
España-06/08/2025
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado con 96.000 euros a la cadena de gimnasios Supera por imponer el reconocimiento facial en el acceso a sus instalaciones. La sanción, tres multas que originalmente sumaban 160.000 euros,