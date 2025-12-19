Tras la denuncia de FACUA, Madrid multa con 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar penalizaciones a quienes cancelen reservas
La asociación advirtió de que el establecimiento ganaba más dinero con las cancelaciones que con los clientes que acuden a comer allí.
FACUA.org
España-19/12/2025
Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid ha impuesto una multa de 10.100 euros al restaurante El Invernadero por cobrar 100 euros de penalización a los clientes que cancelaban reservas con menos de 24 horas