Nuestras accionesLe habían amenazado con los tribunales

Tras la intervención de FACUA, Orange anula las facturas reclamadas durante tres años a un usuario por un ADSL que no disfrutó

El operador le requería el pago de cuatro mensualidades por un valor de 170,74 euros.

FACUA.org
España-15/05/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Orange anule todas las facturas reclamadas durante tres años a un usuario por un ADSL que no pudo disfrutar por irregularidades de la compañía. El operador le requería el pago de cuatro mensualidades por un valor de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos