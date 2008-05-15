Tras la intervención de FACUA, Orange anula las facturas reclamadas durante tres años a un usuario por un ADSL que no disfrutó
El operador le requería el pago de cuatro mensualidades por un valor de 170,74 euros.
FACUA.org
España-15/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Orange anule todas las facturas reclamadas durante tres años a un usuario por un ADSL que no pudo disfrutar por irregularidades de la compañía. El operador le requería el pago de cuatro mensualidades por un valor de