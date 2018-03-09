Tras la reclamación de FACUA, el centro médico de Tineo (Asturias) dispondrá de una sala de espera
La asociación también expone que el servicio de pediatría de Llanes y Ribadedeva es insuficiente para atender la demanda, además de exigir un centro de atención primaria en el barrio Nueva Roces de Oviedo.
FACUA.org
Asturias-09/03/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha asumido la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción y ha asegurado que el servicio de urgencias del concejo de Tineo tendrá una sala de espera. La gerencia del área de salud prometió a finales del