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Tras la reclamación de FACUA, el centro médico de Tineo (Asturias) dispondrá de una sala de espera

La asociación también expone que el servicio de pediatría de Llanes y Ribadedeva es insuficiente para atender la demanda, además de exigir un centro de atención primaria en el barrio Nueva Roces de Oviedo.

FACUA.org
Asturias-09/03/2018
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La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha asumido la reclamación de FACUA-Consumidores en Acción y ha asegurado que el servicio de urgencias del concejo de Tineo tendrá una sala de espera. La gerencia del área de salud prometió a finales del

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