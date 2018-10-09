Tras las denuncias de FACUA, multan a 4 proveedores de líneas 902: pagaban por las llamadas recibidas
La asociación pidió en 2015 la apertura de una investigación sobre el uso lucrativo de esos teléfonos de atención al cliente para ingresar un porcentaje del importe de cada llamada.
FACUA.org
España-09/10/2018
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