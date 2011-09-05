Tras las vacaciones, llegan las reclamaciones por problemas con agencias de viajes, hoteles y aerolíneas
FACUA informa a los consumidores sobre sus derechos ante distintos tipos de deficiencias o irregularidades que pueden haber sufrido en verano.
FACUA.org
España-05/09/2011
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FACUA-Consumidores en Acción recibe cada año un importante número de reclamaciones tras las vacaciones de verano contra compañías aéreas, hoteles y agencias de viajes por deficiencias o irregularidades en sus servicios.
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