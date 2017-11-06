Tras reclamar FACUA, un usuario recupera 4.800 euros cargados indebidamente en su tarjeta de Carrefour
Al afectado, socio de FACUA Córdoba, un juez le reconoció una incapacidad permanente, causa suficiente para que la deuda pendiente de pago se considerase automáticamente saldada. La empresa siguió cobrándole.
FACUA.org
Córdoba-06/11/2017
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La aseguradora BNP Paribas Cardif se ha visto obligada a devolver casi 5.000 euros a un socio de FACUA Córdoba, titular de la tarjeta Carrefour, tras una reclamación presentada por la asociación. La empresa de hipermercados le siguió cobrando la deuda acumulada en la t