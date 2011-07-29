Tres detenidos por un delito de estafa en la venta de vehículos de alta gama en Sevilla
Las víctimas llegaron a pagar por adelanto 25.000 euros por dos vehículos que nunca existieron.
FACUA.org
Sevilla-29/07/2011
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La Guardia Civil ha detenido a tres personas por un supuesto delito de estafa, tras quedarse con dinero de la venta de dos vehículos de alta gama en Mairena del Alcor (Sevilla). La compra de los turismos se produjo a través de una empresa de suministros que se hacía pasar