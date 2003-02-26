Turespaña retira provisionalmente el anuncio objeto de la polémica por atentar contra la dignidad de la mujer
La Federación advirtió esta mañana al organismo del Ministerio de Economía que el anuncio tiene connotaciones machistas y fomenta el turismo sexual.
FACUA.org
España-26/02/2003
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El Instituto de Turismo de España (Turespaña) ha decidido retirar provisionalmente de su nueva campaña publicitaria dirigida a la promoción turística de España en el exterior el anuncio que ha sido criticado por su contenido discriminatorio para las mujer