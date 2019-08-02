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Ucauce Córdoba, denunciada por usar el logo de la Diputación en cartas a empresas en nombre de sus socios

El diseño de los escritos induce a creer que la entidad, dirigida por las propietarias de un despacho de abogados, está vinculada a un organismo público.

FACUA.org
Córdoba-02/08/2019
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FACUA Córdoba ha denunciado a la Unión de Consumidores de Córdoba-Ucauce por usar el logotipo de la Diputación en reclamaciones remitidas a empresas desde la sede de la asociación en nombre de sus socios. El diseño de los escritos induce a creer que la en

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