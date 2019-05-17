Ucauce Málaga ocultó a la Junta un convenio de colaboración con la empresa que administra su presidente
Escuela Andaluza de Consumo SL tiene su domicilio social en la propia sede de la Unión de Consumidores de Málaga. Lleva cinco años sin depositar sus cuentas en el Registro Mercantil.
FACUA.org
Málaga-17/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Jesús Burgos, presidente de Ucauce Málaga y administrador único de Escuela Andaluza de Consumo SL.
La Unión de Consumidores de Málaga-Ucauce ocultó a la Junta de Andalucía que tenía un convenio con el negocio que administra su presidente, Jesús María Burgos Moreno, denominado Escuela Andaluza de Consumo SL. La legislación