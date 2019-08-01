Un año después, Fomento sigue sin aclarar si multó a Ryanair por sus irregularidades en la huelga de 2018
FACUA presentó una denuncia en julio del año pasado y el Ministerio anunció un expediente a la compañía irlandesa por posibles incumplimientos del reglamento europeo sobre derechos de los pasajeros.
FACUA.org
España-01/08/2019
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