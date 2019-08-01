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Un año después, Fomento sigue sin aclarar si multó a Ryanair por sus irregularidades en la huelga de 2018

FACUA presentó una denuncia en julio del año pasado y el Ministerio anunció un expediente a la compañía irlandesa por posibles incumplimientos del reglamento europeo sobre derechos de los pasajeros.

FACUA.org
España-01/08/2019
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FACUA-Consumidores en Acción critica que un año después, el Ministerio de Fomento sigue sin aclarar si multó a Ryanair por las irregularidades que cometió durante la huelga de tripulantes de cabina de julio de 2018, cuando se negó a abonar a los pasajeros

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