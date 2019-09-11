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Un error de Facebook e Instagram permite a los seguidores de cuentas privadas publicar su contenido

Pueden acceder a la fuente URL de su contenido a través del código HTML del navegador y hacerlo público en cualquier otra web.

Europa Press
España-11/09/2019
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Un problema de seguridad en Instagram y Facebook permite que los seguidores de las cuentas privadas en estas redes sociales puedan acceder a la fuente URL de la foto o vídeo correspondiente del usuario a través del navegador y hacer públicos los contenidos subidos de forma pr

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