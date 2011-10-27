Un estudio cuestiona los beneficios de los yogures probióticos
Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington han analizado su influencia en la salud en ratones y humanos.
FACUA.org
Internacional-27/10/2011
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Científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en St. Louis han analizado los beneficios en ratones y humanos de comer un yogur probiótico al día.
Según ha informado EFE, el estudio demuestra que no está clara su influencia en la s