Un estudio de FACUA revela diferencias de hasta el 143% en las tarifas de los autobuses urbanos de treinta ciudades
Casi la mitad de las tarifas analizadas han subido este año por encima del IPC. Castellón y A Coruña son las ciudades donde se han producido las mayores subidas en el bonobús o tarjeta recargable. Por su parte, Cuenca y Murcia son los municipios donde su uso supone un menor ahorro con respecto al billete univiaje.
FACUA.org
España-14/06/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha efectuado un estudio comparativo sobre las tarifas de los autobuses urbanos de treinta ciudades españolas, entre las que ha detectado diferencias que alcanzan hasta el 143%.
Este año, casi la mitad de las tarif