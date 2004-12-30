Un estudio de FACUA sobre el impuesto de circulación en 35 ciudades detecta diferencias de hasta el 100% en los turismos y motocicletas y el 135% en los ciclomotores
Melilla, Soria y Tenerife son las ciudades donde el impuesto es más bajo para los turismos, frente a Barcelona, Bilbao y Córdoba, las más caras.
FACUA.org
España-30/12/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha realizado un estudio comparativo sobre el impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica en treinta y cinco ciudades, en el que ha detectado diferencias de hasta el 100% en los turismos y las motocicletas