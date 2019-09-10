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Un fallo en Chrome OS notificaba por error del fin de las actualizaciones de software y seguridad

Este problema ha afectado a los usuarios de los canales Dev y Canary de Chrome OS, aunque ya ha sido solucionado este viernes 6 de septiembre eliminándose el código defectuoso.

Europa Press
España-10/09/2019
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Google ha solucionado un error de código en Chrome OS que provocaba que los usuarios de este sistema operativo de los canales Dev y Canary recibieran una notificación indicándoles que ya habían alcanzado la última actualización disponible de software<

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