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Un fallo en Messenger Kids permitía a los niños comunicarse con usuarios no aprobados en chats grupales

Esta aplicación de mensajería pertenece a Facebook y está diseñada específicamente para usuarios menores de 13 años, con medidas reforzadas de seguridad y de control parental.

Europa Press
España-24/07/2019
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Messenger Kids es la aplicación de mensajería de Facebook diseñada específicamente para usuarios menores de 13 años, con medidas reforzadas de seguridad y de control parental, en la que un «error técnico» en los grupos ha permitido a los ni&ntild

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