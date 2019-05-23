Un fallo en Windows muestra la pantalla de error cuando se intenta restaurar el equipo tras actualizarlo
Ni siquiera reiniciando el equipo se podrá arreglar este problema en Windows 10, ya que la pantalla seguirá azul impidiendo el encendido normal del ordenador.
Europa Press
Internacional-23/05/2019
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La restauración de los equipos tras actualizar Windows 10 puede dar lugar a un fallo en el ordenador que mostará un mensaje de error e impedirá el funcionamiento habitual del equipo. Microsoft ha detectado esta avería y ha localizado el problema en la reiniciació