Un informe de Consumer Reports revela la existencia de plomo en los polvos de proteína de varias marcas populares
La asociación ha analizado muestras de 23 productos y ha encontrado niveles de estemetal por encima de lo que se considera seguro para el consumo diario en más de dos tercios de ellos.
Internacional-27/10/2025
Un informe de Consumer Reports, una de las principales asociaciones de consumidores de Estados Unidos, ha publicado un informe en el que revela la existencia de plomo en los suplemento