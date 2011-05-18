Un joven estafa 670.000 euros con teléfonos 807 y falsas ofertas de empleo
Insertaba anuncios laborales en medios de comunicación. Los teléfonos de contacto derivaban a números de tarifación adicional.
FACUA.org
Castilla y León-18/05/2011
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La Policía ha detenido en Valladolid a un hombre de 33 años, A.M.G., porque supuestamente ofreció falsas ofertas de trabajo en medios de comunicación con un número de teléfono que se derivaba a un 807, de tarificación adicional, si