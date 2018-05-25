Un juez anula la venta de miles de viviendas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre
El juzgado contencioso número 29 de la capital madrileña estima el recurso de una afectada cuya vivienda pública fue vendida a un fondo buitre y, además, anula el acuerdo de enajenación de casi 3.000 pisos del Ivima a Azora Gestión en 2013.
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Madrid-25/05/2018
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Un juez ha anulado la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de la capital ha decidido estimar la demanda presentada por una vecina de Navalcarnero y no sólo anula su relaci&oac