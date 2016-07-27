Más noticiasPor el escándalo de los motores trucados

Un juez aprueba el acuerdo preliminar de compensación de Volkswagen en EEUU

El fabricante alemán y las autoridades norteamericanas llegaron a un pacto valorado en 15.000 millones de dólares. El 18 de octubre, fecha prevista para que la marca empiece a afrontar las indemnizaciones.

FACUA.org / Agencias
Internacional-27/07/2016
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El juez que supervisa el caso por las emisiones de vehículos diésel Volkswagen en Estados Unidos ha aprobado de forma preliminar el acuerdo alcanzado por el fabricante y las autoridades, valorado en 15.000 millones de dólares.

Ésa ha sido la decisión del

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