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Un juez cita a declarar como imputados a altos cargos de AENA y Aviación Civil por el ruido de Barajas

Tras la denuncia de una asociación de vecinos de una urbanización de San Sebastián de los Reyes.

FACUA.org
Madrid-15/10/2007
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas (Madrid) ha citado a declarar como imputados al director del aeropuerto de Madrid-Barajas, el director o consejero delegado de AENA y al director general de Aviación Civil el próximo 13 de diciembre, según el auto

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