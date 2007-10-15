Un juez cita a declarar como imputados a altos cargos de AENA y Aviación Civil por el ruido de Barajas
Tras la denuncia de una asociación de vecinos de una urbanización de San Sebastián de los Reyes.
FACUA.org
Madrid-15/10/2007
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El Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas (Madrid) ha citado a declarar como imputados al director del aeropuerto de Madrid-Barajas, el director o consejero delegado de AENA y al director general de Aviación Civil el próximo 13 de diciembre, según el auto